Ufficiale Mainz, dal Melbourne arriva Bos: "Non vedo l'ora di iniziare". Firma un quadriennale

Nuovo innesto per la corsia mancina del Mainz. Il club tedesco ha infatti ufficializzato l'acquisto di Kasey Bos giocatore in arrivo dal Melbourne Victory FC, club secondo classificato in Australia. Come annuncia il sito ufficiale del club, il ventunenne australiano, in possesso anche di passaporto olandese, ha firmato un contratto quadriennale con scadenza quindi nel 2029.

Il direttore sportivo Niko Bungert ha commentato: "Kasey Bos è un'ala sinistra molto forte che, con le sue doti difensive e offensive, nonché il suo stile di gioco dinamico e coraggioso, si adatta perfettamente al profilo che stiamo cercando. Ha già dimostrato il suo talento in A-League. Crediamo che, grazie al suo potenziale, possa reggere il confronto anche in Bundesliga e continuare a crescere al meglio con noi, al fianco di un professionista esperto come Phillipp Mwene".

Queste invece le parole del giocatore: "I colloqui con la dirigenza sportiva sono stati ottimi e anche la città stessa mi ha lasciato un'impressione davvero positiva. La Bundesliga è estremamente entusiasmante per me e il livello di gioco è al top. Mitchell Langerak, il mio compagno di squadra al Melbourne, mi ha già dato qualche consiglio. Non vedo l'ora di conoscere presto la squadra e i tifosi e di esplorare ulteriormente il Magonza".