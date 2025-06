Ufficiale Max Weiss approda in Premier: "Entusiasta del Burnley, le strutture sono fantastiche"

"I Clarets rafforzano il reparto portieri con l'acquisto di Weiss". Comincia così l'annuncio del Burnley di Max Weiss come nuovo giocatore: la neopromossa di Premier League, dopo aver chiuso la scorsa stagione a quota 100 punti in Championship, si rinforza in vista della stagione faticosa nella massima serie inglese e preleva dal Karlsruher SC (in Serie B tedesca) l'estremo difensore classe 2004. La prima esperienza fuori dai confini nazionali per Weiss che ha firmato con il Burnley un contratto quadriennale fino al 2029.

Commentando il suo arrivo al Burnley, Weiss ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di essere qui. È un club straordinario con grandi ambizioni e tutte le conversazioni che ho avuto con le persone qui sono state molto positive. Le strutture del centro di allenamento sono fantastiche, i campi sono bellissimi e non vedo l’ora di iniziare la preparazione estiva e conoscere il resto della squadra".

Comunicato ufficiale

"Il Burnley è lieto di confermare l’arrivo del portiere Max Weiß dal Karlsruher SC con un contratto quadriennale, per una cifra non divulgata.

Nato a Speyer, in Germania, il 21enne è cresciuto nei settori giovanili di TSG Hoffenheim e SV Sandhausen, prima di approdare all’accademia del Karlsruher SC nel 2019. Dopo aver impressionato tra i pali, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club nel 2022.

Il giovane estremo difensore è poi diventato il portiere titolare nella stagione 2024/25, contribuendo all’ottavo posto del club nella Bundesliga.2 e giocando tutte le partite della stagione.

A livello internazionale, Weiß ha rappresentato la Germania nelle selezioni U18, U19 e U20 e continuerà il suo percorso di crescita nel Lancashire sotto la guida di Scott Parker", la chiosa della presentazione del club inglese.