Milan, inserimento del West Ham per Fullkrug: aperte le trattative col Borussia Dortmund

Il West Ham ha aperto le trattative con il Borussia Dortmund per l'acquisto dell'attaccante Niclas Fullkrug. Gli Hammers, stando a quanto riferito da Sky Sports UK, stanno discutendo le condizioni per un accordo per il centravanti che è stato fortemente accostato anche al Milan. Il nazionale tedesco è aperto al trasferimento e che i termini personali non dovrebbero costituire un problema.

I numeri dell'attaccante teutonico nella stagione 2023-24

Niclas Füllkrug ha avuto una stagione 2023-24 positiva con la maglia del Borussia Dortmund, la prima dopo il passaggio dal Brema: 29 partite, 12 gol e 3 assist nei suoi 1870 minuti giocatori con il BVB, andando in doppia cifra per la quarta volta negli ultimi quattro anni. 103 gol in quasi 300 partite giocate in Germania parlano per le sue qualità di bomber. Per il tedesco l'anno passato anche un ruolo importante nello strepitoso cammino in Champions League dei gialloneri, con 3 gol in dodici partite complessive.

Le parole di Sahin

“Fülle sa cosa penso di lui, era mio compagno di squadra a Brema e lo apprezzo molto. Vogliamo avere la migliore squadra possibile, e nei miei piani sia Fullkrug che Guirassy hanno un ruolo centrale".