Ufficiale Newcastle, il ds Ashworth sospeso dopo aver deciso di lasciare il club

Il Newcastle annuncia che il direttore sportivo, Dan Ashworth, è stato sospeso. In merito ha dichiarato Darren Eales, amministratore delegato dei Magpies: "Siamo naturalmente delusi dal fatto che Dan abbia scelto di andarsene, tuttavia il nostro entusiasmante viaggio non si ferma e il processo per reclutare un nuovo direttore sportivo inizierà immediatamente. Ringraziamo Dan per i suoi sforzi al Newcastle United e auguriamo ogni bene a lui e alla sua famiglia per il futuro".

Approccio formale del Manchester United

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, Ashworth è in cima alla lista di Sir Jim Ratcliffe per ricoprire la carica di direttore sportivo dei Red Devils. Dalle parti di Old Trafford stanno facendo sul serio e vogliono presto tornare a competere per gli obiettivi per cui sono abituati a lottare come la Premier League e la Champions League.