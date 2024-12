Ufficiale Non c'è pace in casa Manchester United: il ko col Nottingham costa caro al direttore sportivo

vedi letture

Dan Ashworth non è più il direttore sportivo del Manchester United. La notizia, anticipata da The Athletic, è stata confermata questa mattina da un comunicato ufficiale del club: "Dan Ashworth - si legge - ha lasciato il proprio ruolo di comune accordo col club". Arrivato cinque mesi fa a Old Traffors, l'ormai ex ds ha pagato il momento negativo del club: troppi i soldi spesi, al momento gli investimenti fatti non hanno ripagato le scelte fatte in estate.

Ad evidenziare il momento negativo è stato anche Rasmus Hojlund, ex attaccante dell'Atalanta, intervenuto dopo il 3-2 incassato contro il Nottingham Forest: "È frustrante prendere gol, ovviamente dobbiamo fare meglio, in particolare sui calci d'angolo. Abbiamo concesso troppo finora, ma sono sicuro che miglioreremo. Penso che forse gli avversari pensassero che mancassimo di fiducia sui calci d'angolo. Penso che dipenda più dal fatto che siamo in una nuova posizione. Ci sono molti concetti da assimilare, ma dobbiamo farcela. Siamo il Manchester United e dobbiamo fare meglio. Ci sono ancora molte partite da giocare, la nostra non è una situazione ideale, dobbiamo cercare di essere positivi".