Ufficiale Nicolas Castro è il primo rinforzo del Toluca: l'argentino arriva dall'Elche

vedi letture

Il Toluca FC, fresco campione del campionato messicano, ha ufficializzato il primo colpo di mercato per il torneo Apertura 2025: si tratta del centrocampista argentino Nicolás Castro, in arrivo dall'Elche, club con cui ha conquistato la promozione nella Liga spagnola.

Classe 2001, nato a Rafaela, in Argentina, Castro ha 24 anni e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico nel 2019 con il Newell’s Old Boys, dove ha messo in mostra il suo talento come centrocampista creativo, dotato di ottima tecnica e visione di gioco. Dopo l’esperienza in patria, ha giocato nel Genk in Belgio, prima di trasferirsi all’Elche.

Nella stagione 2024-25 Castro ha collezionato 34 presenze, con 4 gol e 2 assist all'attivo, risultando una pedina importante nel ritorno dell’Elche nella massima serie spagnola. Ora approda in Liga MX con l’obiettivo di imporsi come titolare e diventare un elemento chiave nel sistema di gioco del tecnico Antonio “Turco” Mohamed.

Mancino naturale, abile nel palleggio e con spiccata intelligenza tattica, Castro rappresenta un innesto di qualità per il centrocampo del Toluca, che punta a difendere il titolo e continuare a competere ai massimi livelli. L’arrivo dell’argentino conferma l’ambizione del club: rinnovarsi senza rinunciare all’identità vincente costruita nell’ultima stagione.