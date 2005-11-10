Ufficiale Ecco il dopo Otamendi al Benfica: arriva Lenglet dall'Atletico, no all'Arabia Saudita

Clément Lenglet è stato ufficializzato come nuovo difensore centrale del Benfica il giorno successivo al suo arrivo a Lisbona. Il calciatore francese di 31 anni arriva dall'Atlético Madrid attraverso la formula del prestito valido fino a giugno 2027, ma con annesso obbligo di riscatto da effettuare la prossima estate.

Al momento del riscatto definitivo, il difensore sottoscriverà un contratto biennale con la società portoghese fino a giugno 2029, andando così a ricoprire il ruolo di sostituto di Nicolás Otamendi nell'organico della squadra.

L'operazione non prevede costi di trasferimento immediati per il Benfica, poiché l'Atlético Madrid ha preferito mantenere una percentuale su una futura rivendita del cartellino. Questa soluzione consente al club spagnolo di alleggerire il monte ingaggi per rispettare i parametri del fair play finanziario, allontanando un giocatore non centrale nei piani tecnici dell'allenatore Diego Simeone. La dirigenza del Benfica ha sfruttato questa situazione per assicurarsi un elemento con caratteristiche gradite al tecnico Marco Silva, mentre Lenglet ha espresso gradimento per il progetto sportivo europeo, preferendo la destinazione portoghese rispetto alle proposte calcistiche provenienti dall'Arabia Saudita.

Il comunicato dell'Atletico: "Lenglet si unirà al Benfica. Il difensore francese, che ha giocato 60 partite in due stagioni per l'Atleti, inizia un nuovo capitolo nel calcio portoghese. Clément Lenglet giocherà per il Benfica la prossima stagione dopo aver portato il suo tempo come giocatore dell'Atlético de Madrid al termine. Il difensore, che si è unito al nostro club nell'agosto 2024, ha giocato 60 partite, ha segnato tre gol e ha fornito tre assist come giocatore biancorosso. L'Atlético de Madrid ringrazia Lenglet per il suo apporto al nostro club e gli augura buona fortuna nelle sue tappe future".