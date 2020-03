Porto, è sfida Barcellona-Chelsea per l'ex laterale dell'Inter Alex Telles

Il Barcellona ha un grande obiettivo per rinforzare la sua fascia sinistra: Alex Telles. Come riporta l'edizione odierna di Sport, i blaugrana starebbero seguendo infatti con massima attenzione il terzino ex Inter, attualmente in forza al Porto, determinati a portarlo in Catalogna già durante la prossima estate. In scadenza coi Dragoes nel giugno 2021, Telles piace molto anche al Chelsea e ha una clausola di risoluzione pari a 40 milioni di euro.