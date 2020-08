PSG, Tuchel e il motivo della sconfitta contro il Bayern: "Siamo stati sfortunati"

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in finale di Champions contro il Bayern Monaco: "Forse ci è mancata un po' di fortuna. Abbiamo avuto occasioni e ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto soffrire il Bayern e in cui abbiamo giocato davvero bene. Abbiamo difeso in modo incredibile con la giusta mentalità. E' stato straordinario. Prima della partita pensavo che il primo gol avrebbe deciso il match. Abbiamo avuto una grande occasione di segnare per primi e sono convinto che se l'avessimo fatto, avremmo vinto. Purtroppo non è andata così. Sfortuna, devo dire. Nel calcio contano i piccolissimi dettagli e senza fortuna è difficilissimo vincere una partita del genere".