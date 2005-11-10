Real Madrid, Mourinho: "Non avrei problemi ad ammettere un episodio a nostro favore"

All'indomani del netto successo per 4-1 contro il Siviglia e travolto dalle polemiche per il mancato cartellino rosso ad Arda Güler dopo il ruvido contatto con Peque, José Mourinho si è presentato in sala stampa. Il tecnico lusitano, solitamente molto pungente sui temi arbitrali, questa volta ha scelto una linea decisamente più sfumata.

"Nessuno è riuscito a farmi vedere quello che dicono sia successo. Non ho le immagini e non sono stato in grado di rivedere l'episodio. Ho chiesto i filmati sia alla TV che ai nostri analisti, ma non ho trovato alcun fotogramma di ciò di cui si parla e che ha fatto tanto arrabbiare il Siviglia. Lo dico con estrema onestà: se un giorno dovesse capitare un episodio a nostro favore, non avrei alcun problema ad ammetterlo pubblicamente, anche se credo che il più delle volte accadrà il contrario per la naturale tendenza delle cose. Se da qui al Clásico dovesse saltar fuori un'immagine chiara, sarei curioso di vederla".

Passando al piano strettamente campo, il Special One si è detto ampiamente soddisfatto della prova offerta dalla squadra: "Abbiamo dominato contro un'ottima formazione, giocando un buon calcio. È una bella vittoria", ha esordito l'allenatore, liquidando poi con un secco "No comment" le esternazioni del tecnico avversario Luis García Plaza, secondo cui Güler andava espulso senza esitazioni.