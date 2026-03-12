Real Madrid, Tchouameni: "Vittoria da squadra. Valverde? Giocatore di livello mondiale"

Dopo il successo per 3-0 al "Bernabeu", il centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni ha commentato: "Vedremo come starò domani, ma non è questa la cosa più importante in questo momento. La cosa più importante è la nostra vittoria e quello che abbiamo dimostrato come squadra.

Ci sono state partite in cui non abbiamo giocato al meglio, ma in ogni partita cerchiamo di dare il massimo, e oggi abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo continuare a giocare così se vogliamo vincere le partite in questa stagione. Sappiamo di aver bisogno di continuità perché quando ogni giocatore della nostra squadra gioca al meglio, possiamo ottenere grandi risultati.

Oggi ci siamo riusciti, ma ci sono ancora molte partite da vincere, e dobbiamo assolutamente continuare a giocare così come squadra. Valverde? È stato incredibile. Non c'è altro da dire. Ha giocato sulla fascia destra, ma può giocare in qualsiasi posizione in campo. È un giocatore di livello mondiale".