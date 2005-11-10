Ufficiale Repubblica Ceca, il CT Koubek via di "comune accordo" dopo 6 mesi: "Fallimento ai Mondiali"

Il 3-0 incassato contro il Messico ha combaciato con l'ultima apparizione della Repubblica Ceca ai Mondiali 2026, ma Miroslav Koubek si è separato. Il commissario tecnico 74enne, "di comune accordo con il presidente della FACR, lascia la carica di capo allenatore della nazionale" dopo essere rimasto in carica sei mesi (dal 19 dicembre scorso). Un totale di 7 partite sulla panchina della Cechia, ma ora è tempo di cambiare.

"Durante l'incontro personale di oggi, l'allenatore mi ha messo a disposizione il suo incarico e, dopo un dibattito aperto e corretto, ho deciso di accettare la sua proposta", ha detto il presidente della Federcalcio David Trunda. Riportata la Nazionale a giocare una Coppa del Mondo 20 anni dopo, Koubek lascia il ruolo da CT dopo essere rimasto tagliato fuori dai gironi della competizione iridata nel gruppo con Corea del Sud, Sudafrica e Messico.

"Dopo il fallimento ai Mondiali, di cui come capo allenatore condivido la responsabilità, dopo aver valutato tutte le circostanze sono giunto alla conclusione di mettere il mio incarico a disposizione del presidente della FACR, David Trunda. Dopo un dibattito e una consultazione reciproca, il presidente ha accettato la mia proposta. Di conseguenza, la mia avventura con la squadra nazionale si conclude qui", ha dichiarato in primo luogo ai canali ufficiali l'ormai ex CT della Cechia.