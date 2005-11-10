Ufficiale Simpson-Pusey resta al Colonia: il club lo acquista a titolo definitivo dal Manchester City

Jahmai Simpson-Pusey continuerà a vestire la maglia del Colonia anche nelle prossime stagioni. Il club tedesco ha infatti esercitato l'opzione per acquistare a titolo definitivo il difensore centrale inglese, arrivato inizialmente in prestito dal Manchester City durante la finestra invernale di mercato. Il 20enne ha firmato un contratto che lo legherà al Colonia fino al 2030.



"Sono molto felice che Jahmai abbia deciso di restare con noi a lungo termine", ha dichiarato l'amministratore delegato del club Thomas Kessler. "Dopo il suo arrivo in inverno si è inserito rapidamente nell'ambiente e ha saputo affrontare immediatamente le sfide di questo livello. Le sue prestazioni hanno mostrato chiaramente tutto il suo potenziale. La sua crescita conferma ancora una volta come il Colonia rappresenti un ambiente ideale per i giovani talenti che vogliono compiere un ulteriore passo avanti nella propria carriera".

Grande soddisfazione anche da parte del calciatore: "Qui ho avuto molto spazio e il club ha riposto grande fiducia in me. Per questo sono grato e volevo restare a Colonia. La squadra, i tifosi e l'ambiente mi fanno sentire davvero bene".

Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, dove ha trascorso dodici anni di formazione, Simpson-Pusey ha esordito tra i professionisti nell'autunno del 2024, collezionando sei presenze con la prima squadra guidata da Pep Guardiola. Dopo un prestito di sei mesi al Celtic, nello scorso inverno ha scelto di trasferirsi in Bundesliga per trovare maggiore continuità.

Il debutto con il Colonia è arrivato nella trasferta di Heidenheim, disputata sotto una fitta nevicata. Nella seconda parte della stagione il difensore inglese ha totalizzato undici presenze con la maglia biancorossa, convincendo il club a puntare su di lui anche per il futuro.