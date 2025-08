Ufficiale Simpson-Pusey vola in Scozia e passa al Celtic: arriva in prestito dal Manchester City

Il Celtic Football Club ha annunciato l’arrivo in prestito per una stagione del giovane difensore centrale Jahmai Simpson-Pusey, proveniente dal Manchester City. Il 19enne inglese, considerato uno dei prospetti più promettenti della sua generazione, vestirà la maglia numero 4 nella stagione 2025/26.

Simpson-Pusey ha attirato l’attenzione dopo aver capitanato l’U18 del City alla vittoria della FA Youth Cup nel 2024, prima di esordire in prima squadra proprio contro il Celtic durante una tournée estiva negli USA. Nella scorsa stagione ha indossato la fascia da capitano dell’Under-21, guidando il team al quarto titolo consecutivo di Premier League 2, e diventando il primo difensore a essere premiato come Giocatore della Stagione della PL2.

"È fantastico essere qui", ha dichiarato il giovane centrale. "Il Celtic è un club enorme. Non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi e dimostrare il mio valore. È una grande opportunità per me: voglio aiutare la squadra a vincere il campionato e fare bene in Europa". Il tecnico Brendan Rodgers si è detto entusiasta del rinforzo: "Siamo davvero felici di aver portato Jahmai al Celtic. È un difensore veloce, dominante, forte nei duelli e con ottime qualità in fase di costruzione. Aggiungerà competizione e profondità alla rosa, cosa fondamentale per affrontare gli impegni in patria e in Europa".