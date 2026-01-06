Ufficiale Il Colonia si assicura un difensore di proprietà del Manchester City

Il Colonia rende noto attraverso il proprio sito ufficiale l'ingaggio di Jahmai Simpson-Pusey. Il difensore centrale è arrivato in prestito fino al termine della stagione dal Manchester City. Classe 2005, il giocatore ha trascorso la prima metà della stagione in prestito al Celtic.

"Il trasferimento al Colonia rappresenta un nuovo inizio per me, e non vedo l'ora. Quando ho iniziato a studiare il FC e la storia del club, ho pensato subito di iniziare. Ora non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e Hennes, quando tornerò al Colonia. Voglio giocare il più possibile qui e aiutare il FC a raggiungere i suoi obiettivi stagionali" sono le sue prime parole.