Ufficiale Siviglia, scelto il successore di Pimienta: annunciato l'ingaggio di Joaquin Caparros

vedi letture

Cambio di panchina in casa Siviglia. Dopo la sconfitta di venerdì contro il Valencia, la quarta consecutiva, il club ha deciso per una svolta esonerando il tecnico Xavi Garcia Pimienta. Al suo posto, nelle ultime ore è stato annunciato l'arrivo di Joaquin Caparros. Si tratta di un ritorno per lui, reduce da un biennio alla guida dell'Armenia.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito dal club andaluso: "Joaquín Caparrós sarà l'allenatore del Siviglia FC fino al termine della stagione 24/25, dopo l' annuncio dell'esonero di García Pimienta . Il club ha raggiunto un accordo con il nativo di Utrera per guidare la squadra in questa fase finale della stagione, a cui mancano ancora sette partite. Sarà la quarta volta che Joaquín Caparrós guiderà il Siviglia FC; dal 2000 al 2005 inizialmente e poi due volte come allenatore sostituto, nelle ultime quattro partite della stagione 17/18 e in altre undici partite alla fine della stagione 18/19".

Il comunicato dell'esonero di Pimienta

"Xavier García Pimienta è stato licenziato dall'incarico di allenatore del Siviglia FC. Il club ha comunicato all'allenatore biancorosso che lascerà l'incarico di allenatore del Nervion dopo 31 partite di campionato. Il Sevilla FC desidera ringraziare García Pimienta per il lavoro svolto negli ultimi mesi e per la sua professionalità, e gli augura la migliore fortuna per i suoi impegni futuri".