Il Napoli farà due ali: Lang a un passo dalla chiusura, Ndoye si raffredda e Chiesa resiste

vedi letture

Il Napoli accelera per Noa Lang. L’esterno offensivo del PSV è sempre più vicino a vestire l’azzurro: l’intesa con il giocatore è totale, accordo fino al 2030, e ora si lavora per limare la distanza residua tra domanda e offerta con il club olandese. Il Napoli ha messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus, mentre il PSV chiede una quota fissa leggermente più alta, preferendo una base economica più solida rispetto ai bonus. Le parti sono al lavoro per chiudere entro le prossime ore.

Lang rappresenterebbe il terzo rinforzo per Antonio Conte dopo Kevin De Bruyne e Marianucci. Il classe ’99 olandese, autore di 14 gol tra campionato e coppe nella passata stagione, era già stato vicino agli azzurri a gennaio, ma il PSV lo aveva blindato per completare la corsa al titolo. Ora, con il via libera del club, il suo approdo a Napoli è a un passo.

Non finisce qui: il Napoli cerca due esterni offensivi. Con Cyril Ngonge in uscita (piace a Torino e Lazio) e la pista Dan Ndoye del Bologna al momento raffreddata per le richieste troppo elevate, Manna valuta alternative. Rimane vivo l’interesse per Federico Chiesa, mentre Jadon Sancho resta sullo sfondo: il suo maxi-ingaggio (18 milioni) rappresenta un ostacolo significativo. Ma Lang è la priorità, e l’accordo è sempre più vicino. A scriverlo è il Corriere dello Sport.