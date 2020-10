Stasera Olympiacos-Marsiglia, greci senza Camara: il centrocampista positivo al COVID-19

Brutte notizie per l'Olympiacos in vista della sfida di stasera contro il Marsiglia: il centrocampista Mady Camara è risultato positivo al coronavirus, e non sarà in campo nell'esordio stagionale in Champions League della squadra di Atene. L'allenatore Pedro Martins lo avrebbe quasi sicuramente schierato dall'inizio, ma il 23enne guineano è stato messo in quarantena per due settimane. Perderà anche la prossima partita, martedì contro il Porto.