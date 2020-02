vedi letture

tmw Gent-Roma, le immagini dell'allenamento della vigilia della squadra belga

Allenamento della vigilia per il Gent in vista della sfida di ritorno della gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League contro la Roma che si giocherà domani in Belgio con fischio d'inizio fissato alle 18.55. Clima sereno all'interno del gruppo di mister Thorup, che già al termine della partita d'andata, aveva fissato l'obiettivo di ribaltare l'1-0 in favore dei giallorossi maturato giovedì scorso all'Olimpico. Ecco alcune immagini dell'allenamento a porte aperte presso il Centro Sportivo di Oostakker, alle porte di Gand: