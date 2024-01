Ufficiale Tognozzi scatenato al Granada, un acquisto e due cessioni. Cambio tra i portieri

Nelle scorse ore il Granada, guidato sul mercato dall'italiano Tognozzi (ex capo scout alla Juventus oggi direttore sportivo degli spagnoli) ha completato tre operazioni ufficiali, un acquisto e due cessioni.

In entrata arriva l'esperto portiere Marc Martinez (33 anni) che sale dalla seconda serie, in cui giocava con il Cartagena. Trasferimento a titolo definitivo e contratto fino al 30 giugno 2025. Doppia uscita: lascia un altro portiere, il portoghese Andre Ferreira (27) fa il percorso opposto di categorie e va al Valladolid in prestito con diritto di riscatto. Addio a titolo definitivo invece per il terzino portoghese-guineano Wilson Manafa (29). La sua carriera proseguirà in Cina, è un nuovo giocatore dello Shanghai Shenhua.