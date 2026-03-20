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Tottenham, il Flamengo in pressing per Richarlison: la situazione
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Un contratto in scadenza nel 2027 e un futuro da scrivere. Richarlison, attaccante del Tottenham e del Brasile, potrebbe tornare in patria. Sirene dal Flamengo che ci prova in maniera importante. Il classe 97 è un’idea assai concreta. Sul tavolo anche la possibilità di rinnovare, ma tanto passerà dal campionato del Tottenham da qui alla fine. E oggi la possibilità di tornare in patria sembra concreta. Il Flamengo ci prova, nel mirino c’è Richarlison…
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