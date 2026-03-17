Troppo PSG per il Chelsea: 2-0 al 45': ai Blues servono 5 gol per andare ai supplementari
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Troppo PSG per il Chelsea, dopo il 5-2 della gara d'andata i parigini sono in vantaggio anche a Stamford Bridge: 2-0 il punteggio in favore dei campioni in carica grazie alle reti di Kvaratskhelia e Barcola, con quest'ultimo che a pochi minuti dalla fine del primo tempo ha fallito una grande occasione. La squadra di Luis Enrique conduce per 7-2 quindi, sommando anche le reti della gara d'andata: al Chelsea serve un vero e proprio miracolo per recuperare nel secondo tempo. I Blues devono segnare 5 reti per andare ai supplementari.
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