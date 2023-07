ufficiale Arturo Vidal lascia il Flamengo. Il club brasiliano annuncia la risoluzione anticipata

Arturo Vidal non è più un giocatore del Flamengo, lo rende noto il club brasiliano con un comunicato ufficiale. L'ex centrocampista di Juventus e Inter ha trovato l'accordo con i carioca per la risoluzione anticipata dell'accordo. Chiude la sua esperienza con 51 partite, 2 reti e 4 assist. Vidal può fregiarsi anche del titolo di campione del Sudamerica avendo vinto la Copa Libertadores. Per lui anche una Copa do Brasil.