ufficiale Ayari saluta De Zerbi. Dal Brighton va a giocare in prestito al Coventry City

Il Brighton lascia partire uno dei suoi talenti. Si tratta di Yasin Ayari, ceduto dal in prestito al Coventry City. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito ufficiale degli Sky Blues: "Il Coventry City è lieto di annunciare la firma di Yasin Ayari in prestito da Brighton e Hove Albion. Il 19enne centrocampista della nazionale svedese si unirà agli Sky Blues fino alla fine della stagione 2023/24.

Yasin ha fatto il suo debutto professionale nel dicembre 2020 con l'AIK all'età di soli 17 anni, dopo essere passato nelle giovanili. Avrebbe continuato a fare un totale di 48 presenze con il club svedese, segnando sei gol.

Nel gennaio 2023 Ayari si è trasferito nella Premier League inglese con Brighton e Hove Albion per una cifra non rivelata, firmando un contratto quadriennale. Ha fatto il suo debutto ad Albion a marzo durante la vittoria per 5-0 della FA Cup sul Grimsby Town e ha giocato tre volte in Premier League la scorsa stagione, facendo il suo debutto completo a maggio.

Yasin ha giocato con la nazionale svedese Under 17, Under 19 e Under 21 prima di esordire in nazionale nell'amichevole di gennaio contro la Finlandia, collezionando un'altra presenza nell'amichevole con l'Islanda".