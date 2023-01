ufficiale Borussia M'Gladbach, per i 18 anni regalato il primo contratto da pro a Walde

Ieri, in occasione del suo diciottesimo compleanno e del raggiungimento della maggiore età, il laterale tedesco Simon Walde (classe 2005) ha ricevuto in regalo il suo primo contratto da professionista, firmato con il Borussia Moenchengladbach in cui gioca dall'età di 8 anni. Il primo accordo pro ha come scadenza il 30 giugno 2026.