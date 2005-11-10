Ufficiale Il Borussia Monchengladbach annuncia il 2° acquisto estivo: è il giapponese Uno

Zento Uno è il secondo acquisto estivo del Borussia Mönchengladbach. Il club tedesco ha annunciato l’acquisto del centrocampista difensivo giapponese proveniente dallo Shimizu S-Pulse. Il giocatore, 22 anni, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030 e si unirà alla squadra in vista della prossima stagione.

Il direttore sportivo Rouven Schröder ha descritto così il nuovo acquisto: "Zento è un centrocampista difensivo tatticamente disciplinato, forte nei contrasti, con grande capacità di coprire il campo e molto efficace nel lavoro senza palla. Dopo due stagioni in J-League e le prime presenze con la nazionale giapponese, il passaggio in Bundesliga rappresenta il passo successivo della sua carriera, ma anche una sfida impegnativa. Siamo convinti che con il suo carattere e la sua determinazione possa affrontarla nel modo giusto".

Entusiasta anche il giocatore: "Ho sempre sognato di giocare in Bundesliga. Il Borussia è un grande club, molto conosciuto anche in Giappone grazie ai tanti connazionali che hanno giocato qui. Quando è arrivata l’offerta, ho capito subito che volevo far parte di questa squadra. Sono felice di questo passo e non vedo l’ora di iniziare la nuova sfida". Cresciuto all’Aomori Yamada High School, Uno è arrivato nel calcio professionistico nel 2022 con il Machida Zelvia, contribuendo alla promozione in J1 League nel 2023. Dopo una breve parentesi nella massima serie, si è trasferito allo Shimizu S-Pulse, dove ha rapidamente conquistato un ruolo centrale fino a guidare la squadra alla vittoria del campionato e alla conseguente promozione.

A livello internazionale ha già collezionato due presenze con la nazionale maggiore del Giappone, entrambe arrivate nell’EAFF E-1 Football Championship 2025 contro Cina e Corea del Sud.