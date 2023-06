Dal Bayern Monaco, in cui comunque militava con la seconda squadra, al Wigan in Championship, la categoria cadetta in Inghilterra. Questo sarà il percorso professionale di Liam Morrison, difensore scozzese classe 2003 che vestirà la maglia dei Latics in prestito dal colosso bavarese per la stagione calcistica 2023/24.

✍️ We are delighted to confirm the loan signing of Scotland youth international Liam Morrison from @FCBayern until the end of the 2023/24 campaign!#wafc 🔵⚪️

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) June 27, 2023