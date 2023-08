ufficiale Dalla Spagna alla Grecia. Diarra lascia il Cadice per giocare nell'Asteras Tripolis

Il Cadice porta a termine una cessione. Il giocatore in questione è Youba Diarra, centrocampista maliano che si è trasferito in prestito all'Asteras Tripolis. Ecco il comunicato ufficiale, pubblicato dal club greco: "PAE ASTERAS TRIPOLIS annuncia l'inizio di una collaborazione con il calciatore Hamaciré Youba Diarra, acquistato in prestito dalla squadra spagnola del Cadice.

Youba Diarra è nato il 24 marzo 1998 nella città di Bamako, in Mali, e gioca come centrocampista, mentre lui ha militato in campionati di massimo livello, avendo maturato esperienza anche nelle competizioni europee. Diamo il benvenuto a Youba Diarra nella famiglia ASTERA e gli auguriamo ogni successo".