ufficiale Finisce la carriera di Elia, l'ex Juventus ha iniziato a fare il rapper

Durante la trasmissione di ESPN De Voetablkantine, Ejero Elia, ex giocatore della Juventus, ha annunciato il ritiro dopo la sua ultima parentesi all'ADO Den Haag, dove si è anche infortunato gravemente ad un legamento: "Lascio il calcio. Sono così occupato che non ho neanche avuto il tempo di farlo, ma è arrivato il momento di far sapere a tutta l'Olanda che non sono più un calciatore. Nella mia testa mi sono fermato già da qualche anno. Non mi sono per niente divertito nelle ultime stagioni, non ho avuto neanche un momento felice all'Utrecht (suo penultimo club, ndr).

Come mai però è così occupato? La Bild ha spiegato che ha ormai avviato la carriera da rapper e lo scorso agosto ha anche fatto uscire un album hip-hop intitolato "Molenwijk", dedicato al quartiere de L'Aja in cui è cresciuto. L'ex esterno ha inoltre alcune quote della pagina Instagram 433.