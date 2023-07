ufficiale Heidenheim, colpo per la Bundesliga: dallo Schalke ecco Pieringer

Neo promosso in Bundesliga, l'Heidenheim piazza un colpo per il suo attacco. Il club ha annunciato l'acquisto dallo Schalke 04 neo retrocesso di Marvin Pieringer, giovane attaccante che lo scorso anno si è distinto in Zweite Bundesliga con il Paderborn, con cui è andato in doppia cifra. L'attaccante arriva a titolo definitivo per una cifra di poco inferiore ai due milioni.