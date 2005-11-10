Lazio, trovati tutti gli accordi per Pinamonti: fissate per oggi le visite dell'attaccante
Andrea Pinamonti viaggia spedito verso la Lazio. Secondo quanto raccolto da TMW, il calciatore è atteso già stasera nella Capitale per sostenere le visite mediche, che dovrebbero essere nel tardo pomeriggio, dopodiché firmerà il contratto che lo legherà al club biancoceleste e si metterà a disposizione di Gennaro Gattuso per farsi trovare pronto già domenica, quando affronterà da ex il Genoa all'Olimpico.
Gattuso ha il suo nuovo attaccante
Pinamonti ha sempre voluto fortemente la Lazio, non ha mai nascosto di voler partire anche al Sassuolo. La situazione economica dei biancocelesti ha complicato un po' le cose, ma alla fine è stata trovata la formula più conveniente a tutte le parti e così l'attaccante ha ottenuto il via libera per partire per la Capitale. Per lui pronto un contratto di 5 anni a circa 2 milioni a stagione.