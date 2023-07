Vicente Iborra è un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Il centrocampista classe '88, reduce dal prestito al Levante, lascia il Villarreal per trasferirsi in Grecia.

