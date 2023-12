ufficiale Il Bayern Monaco rinnova la "leggenda" Muller. L'attaccante ha firmato fino al 2025

Thomas Muller giocherà con il Bayern Monaco fino al 2025. Il club tedesco, prossimo avversario della Lazio negli ottavi di finale di Champions League, ha annunciato il rinnovo di contratto dell'attaccante, che ha esteso per un'ulteriore stagione il suo accordo con i bavaresi. Il presidente Herbert Hainer ha commentato la notizia esternando tutta la sua felicità: "È già una leggenda, anche se gioca ancora. In pochissimi riescono a raggiungere questo obiettivo". A lui si è unito il direttore sportivo Freund: "È un leader dentro e fuori dal campo, un modello incredibilmente prezioso per l'intera squadra per il modo in cui gioca. Non si infortuna quasi mai, è sempre presente". Di seguito l'annuncio su X: