ufficiale Il Lens sbaraglia la concorrenza: preso il giovane attaccante Wahi

Colpo in attacco per il Lens che si assicura uno dei prospetti migliori del calcio internazionale. Il club francese ha sbaragliato la concorrenza dell’Eintracht Francoforte per Elye Wahi. L’ivoriano di 20 anni arriva a titolo definitivo dal Montpellier.

"L’acquisto di Wahi è un segnale di forte ambizione per il nostro club - le parole di Arnaud Pouille, dg del club -. È una grande speranza per il calcio francese, lo metteremo nelle migliori condizioni per affermarsi", ha concluso.