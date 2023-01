UFFICIALE: Inter Miami, per l'attacco ecco l'ex torinista Josef Martinez

Josef Martinez è un nuovo giocatore dell'Inter Miami. L'attaccante venezuelano, 29 anni, arriva dall'Atlanta dove ha speso le ultime sei stagioni. Miglior giocatore della MLS nel 2018, Martinez è noto al calcio italiano per aver vestito la maglia del Torino dal 2014 al 2017.

“Josef is a champion and adding him to our group is exciting for us as we head into the 2023 season. He’s been one of the best players in the league since he first arrived and we believe he’ll make a difference here at Inter Miami.” - Chris Henderson pic.twitter.com/QpIUMX5RRo

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2023