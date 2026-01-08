Ufficiale Josef Martinez vola in Messico: l'ex attaccante del Torino passa al Club Tijuana

Il Club Tijuana ha ufficializzato l’ingaggio del centravanti venezuelano Josef Martínez, che arriva in Liga MX per rafforzare l’attacco dei Xolos in vista del Clausura 2026. L’annuncio è stato dato sui canali ufficiali del club, che ha sottolineato come Martínez porti con sé fiuto del gol, esperienza internazionale e presenza d’area per una squadra in crescita.

Josef Alexander Martínez Mencia, classe 1993, è nato a Valencia (Venezuela) ed è uno degli attaccanti più noti del calcio nordamericano. Cresciuto nel Caracas, ha mosso i primi passi in Europa con lo Young Boys e il Thun in Svizzera, prima di passare al Torino in Serie A. La sua carriera ha però trovato il vero slancio in MLS con l’Atlanta United, dove è stato uno dei goleador più prolifici della lega e ha vinto titoli importanti, diventando una figura storica del club.

Nel 2023 ha vissuto un’esperienza all'Inter Miami, con cui ha conquistato la Leagues Cup giocando accanto a giocatori come Lionel Messi, poi ha vestito le maglie di CF Montréal e più recentemente dei San Jose Earthquakes.