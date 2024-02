Ufficiale Ha firmato col Montreal uno dei migliori attaccanti della MLS. Ha giocato nel Torino

Colpaccio del CF Montreal. Il club canadese ha messo sotto contratto uno dei più forti attaccanti della Major League Soccer degli ultimi anni: si tratta del venezuelano Josef Martinez, calciatore classe 1993 che era svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter Miami.

Martinez ha giocato nel club in cui milita Messi nell'ultima stagione, ma è nell'Atlanta United che ha fatto un autentico capolavoro realizzando centoundici gol e 17 assist vincenti in 158 presenze. Numeri impressionanti che hanno riscritto la storia del campionato a stelle e strisce col 2018 - stagione in cui vinse il titolo e fu eletto miglior giocatore del campionato - come anno di grazia. Per Martinez contratto per il 2024 con opzione per la prossima stagione.

Félicitations à Émile T., le gagnant du concours! There's a @JosefMartinez17 jersey coming your way 📬#CFMTL pic.twitter.com/fPzc4VULh4 — CF Montréal (@cfmontreal) February 6, 2024

Prima del trasferimento negli Stati Uniti, Martinez ha militato in Italia e vestito la maglia del Torino. Ha giocato nel club granata dal 2014 al 2017 e ha collezionato 76 presenze e tredici reti. In precedenza l'avventura in Svizzera, allo Young Boys, club che poi lo vendette proprio alla società di Serie A per tre milioni di euro.