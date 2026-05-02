Udinese-Torino? 5-1...ma anche 1-5 con il ballo di Martinez

Udinese e Torino sono due squadre che non hanno più niente di fondamentale da chiedere a questo campionato. Sono salve ampiamente, i bianconeri friulani da un bel pezzo, ma non possono ambire di certo ad un piazzamento europeo. In queste ultime giornate giocano per l’orgoglio e l’Udinese potrebbe provare anche l’assalto all’ottavo posto in classifica che permetterebbe di presentarsi in Coppa Italia direttamente agli ottavi di finale.

Ma a Udine c’è il Torino che è in serie positiva. Tre risultati utili di fila (con due vittorie e un pari) e due reti sempre segnate in questa mini serie. Nonostante ciò è comunque sempre l’Udinese avanti nelle partite di campionato giocate in Friuli: 16 vittorie a 9.

5-1 e 1-5. Ci sono due partite nella serie storica in cui si è segnato tanto: due partite terminate con il punteggio di 5-1 anche se una volta per l’Udinese e una per il Torino. Il successo bianconero risale al 27 gennaio del 1957. Quello granata invece è molto più recente perché è del 30 aprile 2016 con doppietta di Martinez da segnalare.

Il Torino è la formazione di Serie A ad aver mandato a segno il minor numero di giocatori diversi in questa stagione: sono 10 come il Verona. L’Udinese invece ha sempre trovato scarso apporto da parte dei giocatori partiti in panchina: solo due reti segnate e ultimo posto condiviso sempre con il Verona che è il fanalino di coda di molte classifiche.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A)

40 incontri disputati

16 vittorie Udinese

15 pareggi

9 vittorie Torino

55 gol fatti Udinese

41 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Torino 3-1, 32° giornata

L’ULTIMA SFIDA A UDINE

2024/2025 Serie A Udinese vs Torino 2-2, 18° giornata