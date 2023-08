ufficiale Jordan Lukaku riparte dalla Turchia. Ha firmato con l'Adanaspor

Nuova esperienza per Jordan Lukaku. Il terzino belga, fratello di Romelu e ammirato in Italia con le maglie di Lazio e Vicenza, riparte dalla Turchia: ha firmato un contratto di due stagioni con l'Adanaspor. Lukaku si era svincolato a febbraio dal Ponferradina, club di seconda serie spagnola (poi retrocesso in terza)