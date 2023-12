ufficiale Kaiserslautern, niente Miro Klose in panchina. Scelto l'ex Schalke Grammozis

Niente ritorno al Kaiserslautern per Miroslav Klose, ex attaccante di Bayern Monaco, Lazio e Werder Brema, oggi allenatore. Miro era, infatti, in lizza per prendere il posto di Dirk Schuster per un ritorno che avrebbe avuto del clamoroso visto che l'ex centravanti ha mosso i primi passi della sua carriera con la maglia Die Roten Teufel.

Il club, però, ha deciso di fare una scelta diversa affidando la guida della prima squadra, oggi in Zweite Bundesliga, a Dimitrios Grammozis ex allenatore di Schalke04, Darmstadt e del Bochum nel suo settore giovanile.