ufficiale Lipsia, arriva il rinnovo del capitano e bandiera Orban

Il Lipsia rende noto il rinnovo del suo capitano, Willi Orban. Il difensore ungherese, arrivato in Sassonia nel 2015 quando la squadra era ancora in Zweite Bundesliga, ha firmato fino al 2027. 30 anni, Orban è attualmente il terzo giocatore più presente della squadra, dopo Forsberg e Poulsen: per lui 292 presenze e 27 reti.