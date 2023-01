ufficiale Monaco, Tiago Ribeiro ceduto in prestito al Paços de Fereira

Cessione in prestito per il Monaco. Il club del Principato ha annunciato il prestito del 20enne Tiago Ribeiro al Futebol Clube Paços de Fereira. Come riporta il sito ufficiale dei biancorossi, il centrocampista resterà in Portogallo fino al termine della stagione.