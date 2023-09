ufficiale Nolito si ritira: "Grazie mille, calcio: penso che sia ora di iniziare nuove sfide"

Nolito decide di appendere le scarpette al chiodo. L'attaccante classe '86, che in carriera ha vestito - tra le altre - le maglie di Barcellona, Benfica e Manchester City ha deciso di chiudere con il calcio giocato dopo l'ultima stagione vissuta con la maglia dell'Ibiza.

Ecco il suo post di congedo, pubblicato sul suo profilo Instagram: "Mi rivolgo a tutti voi con un misto di emozioni difficili da descrivere. È arrivato il momento in cui devo dire addio alla passione che accompagna la mia vita da tanti anni: il calcio. Ho avuto il privilegio e mi sento fortunato di poter praticare ai massimi livelli questo meraviglioso sport che mi ha permesso di sperimentare tante cose e di portare con me, per sempre, innumerevoli ricordi.

Un ringraziamento speciale alla mia famiglia per avermi supportato dal primo all'ultimo giorno. Ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto parte, in un modo o nell'altro, della mia carriera. A tutti i miei ex colleghi e lavoratori di tutti i team di cui ho avuto il piacere di far parte. Non dimenticherò mai tutto l’amore e l’apprezzamento che i fan mi hanno sempre dato.

Infine voglio fare una menzione speciale a Sanlúcar de Barrameda, il mio paese, e ai miei amici di At.Sanluqueño. Mi sono sentito sopraffatto nel ricevere così tanto affetto con il desiderio di poter concludere la mia carriera nel club in cui ho iniziato professionalmente, ma penso che sia ora di iniziare nuove sfide. Grazie mille, calcio! Ci vediamo sempre!".