ufficiale Celta Vigo, Nolito non continuerà la sua esperienza nel club

vedi letture

Nolito non continuerà la sua esperienza al Celta Vigo. Lo comunica il club spagnolo attraverso i propri canali ufficiali. Il centrocampista lascia il club dopo 181 partite, 52 gol e 31 assist e andrà via per la naturale scadenza del suo contratto. 35 anni, Nolito era arrivato a Vigo dal Manchester City nel 2016.