Un kazako in Turchia. Zaynutdinov firma col Besiktas fino al 2027

Nuovo acquisto per il Besiktas. Il club turco ha annunciato di aver ingaggiato Bakhtiyor Zaynutdinov: il trequartista kazako, classe 1998, lascia CSKA Mosca dopo tre stagioni e firma un contratto fino al 30 giugno 2027. Ex di Astana e Rostov, ha disputato 30 partite in Nazionale, mettendo a segno 12 reti.