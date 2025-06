Ufficiale Calvert-Lewin, la fine di un'era: dopo 9 anni annunciato l'addio all'Everton a parametro zero

Dominic Calvert-Lewin saluta ufficialmente l’Everton dopo nove stagioni intense, tra alti, bassi e tante dimostrazioni di attaccamento alla maglia. L'attaccante inglese, 28 anni, ha annunciato la sua partenza tramite i social con un messaggio sentito: "Once a Blue, Blue forever", chiudendo così un lungo capitolo della sua carriera.

Il contratto con i Toffees era in scadenza quest’estate. Nonostante le numerose voci di mercato che lo hanno coinvolto nel corso degli anni, il centravanti non ha mai cambiato casacca, rimanendo fedele al club anche nei momenti più complicati. Nelle ultime quattro stagioni ha fatto fatica a ritrovare la brillantezza del passato, segnando soltanto 17 gol in 92 presenze. Il calo è stato in gran parte causato dai numerosi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per oltre 500 giorni complessivi dal 2021 in poi.

Ma è impossibile dimenticare le sue migliori annate in Premier League, in particolare tra il 2019 e il 2021, quando si impose come uno dei centravanti più prolifici del campionato inglese con 13 gol nella prima stagione e 16 nella successiva. Anche con la Nazionale inglese ha lasciato il segno, collezionando 11 presenze e segnando 4 reti.