Napoli, si forma il tesoretto: già 23 milioni dalle cessioni, da Caprile a Natan

Il Napoli è una delle squadre più attive in questa prima parte di calciomercato estivo: il club di Aurelio De Laurentiis si è mosso sia in entrata, con il colpo Kevin De Bruyne a prendersi le copertine dei giornali, che in uscita, con un bel tesoretto che è destinato a finanziare altri possibili arrivi fra gli azzurri nelle prossime settimane.

Come fa notare il Corriere dello Sport, conti alla mano sono già 23 i milioni di euro che il club partenopeo si è praticamente assicurato. Soldi che arrivano da tre cessioni già praticamente definite.

La prima è quella del brasiliano Natan, che ha convinto il Betis: il club spagnolo lo ha riscattato per 9 milioni di euro. Così come il Cagliari ha fatto con Elia Caprile, che ha convinto tutti in questi sei mesi di prestito in Sardegna, con i rossoblu che hanno attivato l'opzione da 8 milioni di euro per trattenerlo dal Napoli. Sempre dal Cagliari in arrivo poi 6 milioni per il centrocampista Gaetano.

La prossima cessione in arrivo è quella di Rafa Marin, che il Villarreal è ad un passo dall'ufficializzare: in arrivo in questo caso un milione dal prestito oneroso, poi la cifra per il diritto di riscatto sarà fissata intorno ai 15 milioni di euro.