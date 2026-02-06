Wolverhampton, due cessioni a mercato chiuso? Agbadou va in Turchia, Arias riflette sul Brasile

Nonostante il mercato in Inghilterra sia chiuso, si prospetta una giornata calda per il Wolverhampton, protagonista di due trattative in uscita che potrebbero ridisegnare la rosa nelle prossime ore. La prima è ormai ai dettagli: Emmanuel Agbadou è atteso in Turchia per formalizzare il suo trasferimento al Besiktas. I club hanno già raggiunto un’intesa sulla base di 17,4 milioni di sterline, circa 20 milioni di euro, sfruttando la finestra di mercato turca ancora aperta fino a questa sera. Per i Wolves si tratterebbe di una rapida plusvalenza. Il difensore ivoriano era infatti arrivato a gennaio 2025 dal Reims per una cifra leggermente superiore ai 16 milioni di sterline, imponendosi in breve tempo come un profilo di interesse internazionale.

Intanto al Molineux si riflette anche sul futuro di Jhon Arias. L’attaccante colombiano sta valutando seriamente la proposta del Palmeiras, con i due club che avrebbero già concordato un’operazione da 21,7 milioni di sterline, pari a 25 milioni di euro. La decisione finale spetta però al giocatore, che deve scegliere se tornare in Brasile dopo appena una stagione in Inghilterra.

Arias era stato acquistato la scorsa estate dal Fluminense per circa 15 milioni. Con il mercato brasiliano aperto fino al 3 marzo, la partita resta apertissima, ma i Wolves sanno che le prossime ore potrebbero essere decisive su entrambi i fronti. A riportarlo è Sky Sports UK.