Kayode e Igor Thiago illudono il Brentford, il Wolverhampton rimonta: 2-2 a Londra

Grande spettacolo al Brentford Community Stadium, con quattro gol e un risultato sorprendente. Le Bees sprecano una grande occasione e si fanno rimontare due reti dall'ultima della classe: Kayode e Igor Thiago (che festeggia la convocazione in nazionale) illudono i padroni di casa, ma Armstrong e Arokodare permettono agli ospiti di acciuffare il 2-2 con grande orgoglio e determinazione.

I londinesi restano a sei punti dal quarto posto e mancano l'opportunità di mettere pressione più da vicino a Chelsea e Liverpool. Per i Lupi un punto che serve a poco: sono 12 le lunghezze di ritardo dal Nottingham Forest che attualmente occupa il 17esimo posto.

Il programma del 30° turno di Premier League

Sabato 14 marzo

Burnley - Bournemouth 0-0

Sunderland - Brighton 0-1

Arsenal - Everton 2-0

Chelsea - Newcastle 0-1

West Ham - Manchester City 1-1

Domenica 15 marzo

Crystal Palace - Leeds 0-0

Manchester Utd - Aston Villa 3-1

Nottingham - Fulham 0-0

Liverpool - Tottenham 1-1

Lunedì 16 marzo

Brentford - Wolverhampton

La classifica di Premier League

1. Arsenal 70 (31 partite giocate)

2. Manchester City 61 (30)

3. Manchester Utd 54 (30)

4. Aston Villa 51 (30)

5. Liverpool 49 (30)

6. Chelsea 48 (30)

7. Brentford 45 (30)

8. Everton 43 (30)

9. Newcastle 42 (30)

10. Bournemouth 41 (30)

11. Brighton 40 (30)

12. Fulham 40 (30)

13. Sunderland 40 (30)

14. Crystal Palace 39 (30)

15. Leeds 32 (30)

16. Tottenham 30 (30)

17. West Ham 29 (30)

18. Nottingham Forest 28 (30)

19. Burnley 20 (30)

20. Wolverhampton 17 (31)