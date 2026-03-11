Il Napoli guarda al futuro della mediana: come va la trattativa per Joao Gomes

Il Napoli è in emergenza assoluta oggi per la gara contro il Torino. Billy Gilmour con Eljif Elmas saranno la cerniera obbligata di Antonio Conte per giocare in mezzo al campo, stanti le tante assenze tra cui Stanislav Lobotka e Scott McTominay e le condizioni ancora in recupero di Frank André Zambo Anguissa e soprattutto di Kevin de Bruyne. Coperta corta e scelte per il domani.

La proprietà e la dirigenza si stanno già muovendo per più nomi e profili, tra questi anche quello di Joao Gomes del Wolverhampton. Il centrocampista è uno dei nomi più caldi per la mediana azzurra: sul giocatore ci sono società spagnole tra cui l'Atletico Madrid e inglesi, il Napoli sta discutendo con l'entourage e con gli intermediari del giocatore per la possibile trattativa. Con Carlos Leite e Jorge Mendes sono state gettate le basi per la possibile trattativa, ancora non c'è però nulla di definito: la richiesta degli Wolves è di 40-50 milioni di euro, ma con la retrocessione oramai dietro l'angolo, le pretese sono destinate a cadere per il venticinquenne brasiliano.

Nato e cresciuto nel Flamengo, Joao Gomes ha in pratica sempre giocato nella società rubionegra prima di sbarcare in Europa. A soli 8 anni è andato nel club della sua Rio de Janeiro, poi nel 2023 è volato nel Regno Unito. Già parte della Nazionale di Carlo Ancelotti (10 presenze col Brasile in carriera), il centrocampista centrale degli Wolves con la società inglese ha giocato 122 partite, 8 reti e 5 assist, con ben 109 di queste in Premier League.